Dopo aver firmato il suo contratto con l'Inter Under 23, Igor Amerighi si presenta così ai suoi nuovi tifosi nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali: "L'Inter è un passo importante per la mia carriera, è un sogno che si avvera perché arrivo in una tra le migliori società d'Europa. Per me è un punto d'arrivo importantissimo, un'occasione dove voglio mettermi in gioco e dare il mio massimo".

Hai già esperienza in Serie C, cosa ti può dare l'Inter?

"L'Inter è un'ulteriore occasione di crescita, una società che ti mette a disposizione di tutto per migliorare. Non vedo l'ora di lavorare con lo staff e di conoscere i miei compagni. Voglio migliorare ogni giorno dentro e fuori dal campo".

Le tue caratteristiche.

"Ho corsa, mi piace attaccare la porta e ho un buon colpo di testa. Mi piace anche impostare palla a terra".

Una fonte di ispirazione.

"Il mio idolo è Dumfries, potermi allenare con lui un giorno sarebbe un sogno. E' il giocatore a cui mi ispiro perché penso di avere le stesse caratteristiche. Sono contentissimo di essere nella sua stessa società".

Obiettivi.

"Non vedo l'ora di conoscere lo staff, il mister e i compagni. Ho visto che siamo messi bene in classifica. A livello personale, voglio dare il massimo e lottare in ogni partita. A livello di squadra spero che possiamo andare il più lontano possibile ai playoff".