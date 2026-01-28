E' Moussa Diaby il nome di mercato a sorpresa accostato da più fonti all'Inter in queste ultime ore. L'esterno mancino classe 1999 ha già incrociato il suo destino con quello che potrebbe essere il suo prossimo club quando, nell'amichevole giocata con la maglia dell'Al Ittihad il 7 agosto 2024, segnò una doppietta infliggendo alla squadra di Simone Inzaghi la prima sconfitta in quella preseason. 

Mer 28 gennaio 2026
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
