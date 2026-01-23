Il Pisa accarezza l'idea dell'impresa a San Siro solo per 23', poi viene travolto dall'Inter 6-2. Un risultato che Alberto Gilardino commenta così in conferenza stampa: "E' difficile parlare questa sera, è una serata amara per come eravamo partiti e per ciò che avevamo fatto per andare sopra di due contro una squadra fortissima che gioca per vincere scudetto e Champions. Sul rigore è cambiata l'inerzia, sul 3-2 potevamo pareggiarla con il colpo di testa di Canestrelli. Nel secondo tempo tanta tanta Inter e noi abbiamo troppo poco noi. In una serata amara per noi e per i 5mila tifosi, non dobbiamo dimenticarci del percorso fatto. Abbiamo commesso, risultato più largo che non meritavamo rispetto a quanto visto nel primo tempo".

Come se ne esce a livello psicologico?

"E' stata una bella botta il 3-2 a fine primo tempo. Ho cercato di caricare la squadra dando entusiasmo perché stavamo tenendo bene il campo pur essendo in svantaggio. Mi assumo la responsabilità dei cambi, pensavo mi potessero dare qualcosa in più, eccetto Piccinini che è entrato bene. I cambi hanno fatto meno la differenza".

L'esclusione di Caracciolo e l'infortunio di Meister.

"Antonio è il capitano, volevo dare continuità dopo la gara con l'Atalanta. Il capitano è un ragazzo speciale, abbiamo un ottimo rapportoo. Quanto a Meister non so cosa abbia avuto, ci aspettiamo tanto da lui. E' un ragazzo molto discontinuo, ha margini di miglioramento. C'è bisogno di certezze, Meister deve stare al 100%, mi auguro che recuperi per il Sassuolo".

Farete altro sul mercato?

"C'è grande rapporto con la società, parliamo quotidianamente. Nell'ultima settimana di mercato, se ci saranno i presupposti faremo qualcosa. La società è vigile come ha dimostrato nei giorni scorsi. Non è facile trovare gli uomini giusti per rinforzare la rosa, la società è intervenuta comprando ragazzi stranieri con uno storico. Sono io a dover dare certezze dopo questa sconfitta amara e brutta".