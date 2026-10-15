Un testa a testa in campionato che si riflette anche nella corsa al titolo di capocannoniere. Contro il Genoa dell’ex Daniele De Rossi, la Roma di Gian Piero Gasperini non potrà contare su Donyell Malen, squalificato dopo il rosso rimediato contro il Como. Nonostante l’assenza del suo bomber, come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di Sisal i giallorossi sono in pole a quota 4,50 per essere la squadra che segnerà più gol nella settima giornata. A 6,00 in lavagna c’è l’Inter, che sul campo del Bologna proverà a cancellare lo scivolone in casa contro il Club Brugge, mentre a 7,00 ecco il Napoli, atteso dall’impegno contro il Venezia, peggior difesa del campionato con già sedici reti subite in appena sei turni. Più staccate Como (8,50) e Juventus (9,00), mentre per il Milan si arriva alla doppia cifra (10,00).

Tornando all’Inter, come detto il duello con la Roma non è solo per la vetta del campionato ma anche per la classifica marcatori. In tal senso, l’infortunio muscolare di Lautaro Martinez diventa un “assist” proprio a Malen per conquistare il trono dei bomber: il titolo di capocannoniere per l’olandese, infatti, è crollato a 1,70 su Planetwin365, mentre, di contro, la quota di Lautaro è schizzata da 3,00 a 4,50 dopo l’annuncio dell’infortunio che lo costringerà allo stop per diverse settimane.