Antonio Candreva, intervistato da Gianpaolo Calvarese sul canale Youtube dell'ex arbitro, ha ricordato l'episodio di Inter-Juve, che ha visto protagonista Pjanic: "Era sentitissima, noi eravamo in dieci sin dal primo tempo. L'avevamo ripresa e con il doppio giallo di Pjanic magari potevamo anche vincerla". Calvarese ha aggiunto: "Penso l'arbitro abbia perso il contesto". Candreva ha ribadito: "L'arbitro ha ammesso le sue colpe e ci sta sbagliarsi. Negli spogliatoi eravamo amareggiati. Non eravamo condizionati dall'episodio ma quanta fatica nell'amplificazione degli episodi".