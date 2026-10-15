Ospite d’eccezione all’Oysho Premier Padel P1 di Milano. Sugli spalti era infatti presente il difensore nerazzurro Manuel Akanji. Alle prese con un avvio di stagione difficile e reduce da una brutta prestazione anche contro il Club Brugge, l’inglese è stato comunque sostenuto da diversi tifosi nei commenti.

Sezione: News / Data: Gio 15 ottobre 2026 alle 19:20
Autore: Ludovica Ferrante
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