Intervistato da TMW Radio, l'ex calciattore Giuliano Giannichedda ha analizzato il flop delle italiane in questo secondo turno di Champions League, soffermandosi anche sul momento dell'Inter che oggi ha dovuto incassare anche lo stop di Lautaro Martinez: "L'Inter perde Lautaro, che a livello tecnico e morale è un riferimento, ma è una squadra costruita per fronteggiare queste evenienze - ha esordito -. Ha Esposito in forma. La sosta non ha portato bene a nessuno, ma succede. Questa tornata di coppe ha visto uscire meglio però la Roma, che ha fatto una grande partita. Poi non puoi permetterti di prendere tre gol su palla inattiva. La Roma ne esce rafforzata da questo turno, le altre no. Rimane che hai giocato alla pari con il Real per i giallorossi. Sui gol presi ci si può lavorare".

E ancora: "Noi parliamo sempre di intensità, di lavorare su quello, ma ogni anno vediamo che ci vengono addosso come treni. Ho visto Roma-Real di Youth League. La Roma ha fatto una buona partita, ma noi ci preoccupiamo di tattica e loro danno palla ai più bravi e vengono avanti. Da noi la cosa è troppo studiata. Si deve pensare meno alla tattica con i ragazzi. Il gol preso dall'Inter con un passaggio in verticale non lo capisco...".