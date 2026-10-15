La Lega Calcio Serie A torna in campo a sostegno della campagna sull’Emergenza fame di 'Save the Children' per dare cibo terapeutico, acqua potabile e cure mediche ai milioni di bambini che nel mondo soffrono la fame.

In occasione della settima giornata di campionato, in programma da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre, tutte le squadre della Serie A Enilive scenderanno in campo per supportare 'Save the Children', invitando i tifosi a contribuire con una semplice donazione. In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione andrà in onda la grafica dedicata “#EmergenzaFame”poco prima del fischio di inizio di ogni partita. Nelle interviste post gara gli allenatori lanceranno l’appello dedicato alla campagna e porteranno sulla giacca l’adesivo di 'Save the Children'.

Ancora oggi nel mondo, quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è causata dalla malnutrizione. È sempre la malnutrizione che, nei primi anni di vita, può causare danni irreversibili alla salute e allo sviluppo dei bambini. Eppure, solo uno su tre riceve le cure nutrizionali di cui ha bisogno, mentre conflitti, povertà, crisi climatica e tagli agli aiuti impediscono a milioni di famiglie di sfamare i propri figli. Dare il proprio, anche piccolo, contributo per donare cibo terapeutico, acqua e cure mediche a questi bambini è semplice: basta un sms o una chiamata dal telefono fisso al 45583 per donare 2, 5 o 10 euro. Oppure si può andare sul sito di Save the Children Italia e fare la propria donazione. L’iniziativa è sostenuta dalla Lega Calcio Serie A, dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio e dagli allenatori della Serie A Enilive che ancora una volta sono schierati in prima fila. Sky, Dazn e Sportitalia supporteranno l’iniziativa trasmettendo gli appelli e mandando in onda gli spot realizzati con gli allenatori.

Dona al 45583.

La campagna di raccolta fondi

Ancora oggi quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni al mondo è causata dalla malnutrizione. Milioni di famiglie cercano di sfamare i propri figli, ma il cibo è scarso a causa della povertà, della crisi climatica, dei conflitti. Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, sta lavorando senza sosta per fermare questa tragedia in corso. Ma servono fondi urgenti per la più grave emergenza alimentare del 21° secolo, per intervenire subito in paesi come la Somalia, dove quasi due milioni di bambini sono a rischio di malnutrizione acuta. Per questo Save the Children, lancia la campagna Emergenza Fame, per dare cibo terapeutico, acqua potabile e cure mediche ai bambini la cui vita è appesa ad un filo. Non si può perdere un minuto di più.

COME DONARE

Tutti possiamo dare il nostro contributo: invia un sms o chiama da rete fissa il 45583 oppure andando sul sito www.savethecildren.it . È possibile sostenere la campagna donando 2 euro con un SMS al 45583 dal proprio cellulare Fastweb+Vodafone, WindTre, TIM, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali; dona 5 o 10 euro fissa TIM, Fastweb+Vodafone, WindTre, Tiscali, Geny e 5 euro da Convergenze, PosteMobile.