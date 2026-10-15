"La S.S. Lazio comunica che la gara Lazio-Inter, valida per il campionato Primavera 1 in programma sabato 17 ottobre alle ore 13:00, verrà disputata presso il campo 'Francesca Gianni', via del Casale di San Basilio 292, Roma". Con questo breve comunicato pubblicato sul proprio situ ufficiale il club biancoceleste annuncia il campo di campo della partita contro l'Inter, campionato Primavera 1, in programma sabato. Il match era inizialmente previsto presso lo Stadio Mirko Fersini, situato all'interno del Centro Sportivo di Formello.

Sezione: Giovanili / Data: Gio 15 ottobre 2026 alle 19:06
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.