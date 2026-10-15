Gianni Infantino torna sul caso FFE e riconosce gli errori commessi nella gestione e nella comunicazione del progetto. Nel corso della riunione del Consiglio FIFA a Zurigo, il presidente della federazione internazionale si è scusato per le modalità con cui era stata presentata la proposta della FIFA Forward Enterprise, poi ritirata, rivendicando al contempo i risultati economici raggiunti durante i suoi dieci anni alla guida dell'organizzazione.
Caso FFE, Infantino ammette gli errori
Secondo quanto riferito dalla FIFA in una nota ufficiale, Infantino ha confermato che l'iniziativa è stata ritirata definitivamente e che non verrà riproposta in alcuna forma. L'obiettivo dichiarato del progetto era aumentare gli investimenti nel calcio e rendere più efficiente la distribuzione delle risorse, previa approvazione del Consiglio e delle federazioni affiliate. Il presidente ha inoltre sottolineato la crescita dei finanziamenti destinati allo sviluppo del movimento calcistico. "Nei dieci anni trascorsi da quando sono presidente si è passati da 1 milione di dollari ad un piano da 25 milioni di dollari per ognuna delle 211 federazioni affiliate", ha dichiarato. La FIFA prevede infatti di distribuire 6,25 miliardi di dollari entro il 2030 attraverso il proprio programma di sviluppo.
Governance e Premio FIFA per la pace
La riunione di Zurigo ha portato anche all'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di esaminare il quadro di governance della federazione. Il Comitato per la responsabilità sociale del calcio dovrà invece valutare il Premio FIFA per la pace: una decisione è attesa nella prossima riunione del Consiglio, prevista per dicembre 2026. Tra gli altri temi affrontati c'è il caso di Folarin Balogun, calciatore statunitense la cui squalifica per una partita fu cancellata durante l'ultimo Mondiale. Il Comitato legale della FIFA procederà a una revisione delle procedure disciplinari, con i risultati attesi al Consiglio di dicembre 2026.
Autore: Ludovica Ferrante
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