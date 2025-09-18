Leonardo Zarpellon, capitano della Virtus Verona, ha commentato in conferenza la sconfitta subita nell'extra time dalla sua squadra contro l'Inter U23: "E' stata una gara abbastanza equilibrata, forse siamo stati timidi dopo il vantaggio. Tutto sommato ci stava il pareggio, siamo stati sfortunati sull'episodio finale - le sue parole -. Ci è mancata concretezza e spavalderia, non abbiamo affondato il colpo in maniera concreta".

Come hai visto l'azione del rigore non concesso?

"Non lo so, con la tecnologia gli arbitri vedono bene. Se Patanè dice di essere stato toccato, ci fidiamo. Non dobbiamo aggrapparci agli episodi. E' andata così, amen. Pensiamo alla prossima partita".