Non c'è pace per Valentin Carboni. Dopo il brutto infortunio subìto durante l'esperienza al Marsiglia, il fantasista argentino di proprietà dell'Inter questa volta deve fare i conti con la rottura del legamento crociato del ginocchio destro durante un allenamento con il Racing Avellanda (club in cui è in prestito).

L'Academia sarà costretta a rinunciare al classe 2005 per almeno 8 mesi, riferiscono i colleghi dall'Argentina. Una brutta notizia che complica la carriera dell'argentino. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 27 febbraio 2026 alle 17:20
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.