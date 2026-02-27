Nonostante il divieto di vendita di biglietti ai residenti di Genova e provincia, non mancherà il sostegno del tifo del Genoa a San Siro per la squadra di Daniele De Rossi. Come riporta Primocanale, infatti, sugli spalti del Meazza si presenteranno circa 500 sostenitori rossoblu. Tifosi genoani che nel mentre hanno contestato il provvedimento del Viminale, ritenuto penalizzante, e sottolineano come non siano state adottate misure analoghe nei confronti della tifoseria nerazzurra.