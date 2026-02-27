Scivolato a -10 dall'Inter capolista, un distacco che rende l'obiettivo scudetto una chimera, ora il Milan ha in testa solo la qualificazione alla prossima Champions League. Come sottolineato da Ardon Jashari a Sportmediaset: "'Certo, raggiungere la Champions League è l'obiettivo principale di questa stagione. Quando giochi quella competizione significa vivere notti magiche. È qualcosa che dobbiamo raggiungere tutti insieme", le parole del centrocampista svizzero.