Mattia Zanchetta, centrocampista dell'Inter U23, si racconta al Matchday Programme di Inter-Bodo/Gimt. "Mi descriverei come un giocatore preciso tecnicamente, intelligente e determinato. I miei punti di forza sono le qualità tecniche e la visione di gioco".

"Diventare calciatore - prosegue - è un po’ il sogno di tutti i bambini, sicuramente il fatto di essere cresciuto in una famiglia di sportivi, appassionati di calcio e con un papà ex calciatore ha fatto sì che questo avvenisse in maniera quasi naturale e spensierata. Il mio posto del cuore? Il giardino della casa dei miei nonni dove ho passato tantissimo tempo giocando a calcio con i miei fratelli".

"Prima di una partita cerco di concentrarmi sulle cose che devo fare in base a come abbiamo preparato la gara. Dal punto di vista calcistico penso che la sfida contro il Trabzonspor dei quarti di finale di Youth League davanti a 40.000 spettatori sia stata la più difficile ma anche la più emozionante. Dal punto di vista personale invece uno dei fattori più duri inizialmente è stato vivere lontano dalla famiglia".