Nel solco di una tradizione ormai consolidata, anche quest'anno la Lega Calcio Serie A dedica una giornata di campionato alle Vittime del Dovere, rinnovando un momento di memoria, rispetto e impegno civile che unisce sport, Istituzioni e società civile.

La 27esima giornata della Serie A Enilive, in programma dal 27 febbraio al 2 marzo 2026, sarà caratterizzata dal ricordo del sacrificio di donne e uomini che hanno servito lo Stato con onore e coraggio, difendendo la legalità e garantendo la sicurezza dei cittadini, spesso pagando il prezzo più alto.

Il messaggio scelto per questa edizione “Il rispetto degli altri è la vittoria più bella” richiama con forza il valore fondante dello sport e della convivenza civile. Sui maxischermi degli stadi sarà trasmesso il video della campagna, mentre in televisione andrà in onda la grafica “Il rispetto è la vittoria più bella” poco prima del fischio di inizio di ogni partita.

Rispetto delle regole, degli avversari, delle persone e della vita in genere. Un principio che deve guidare ogni scelta, dentro e fuori dal campo. Si affianca a questo messaggio il tema che accompagna l’iniziativa: “Lo sport come veicolo di valori, la memoria come impegno civile”.

Il calcio, infatti, non è soltanto competizione o spettacolo, ma uno straordinario strumento educativo e sociale, capace di trasmettere legalità, responsabilità, solidarietà e senso di appartenenza alla comunità. Tra tanti esempi luminosi che hanno dato la vita per lo Stato ricordiamo Filippo Raciti, Ispettore della Polizia di Stato che il 2 febbraio 2007 perse la vita durante i disordini legati a un incontro di calcio a Catania. La sua memoria rappresenta una ferita ancora aperta ma anche un monito potente: senza legalità, senza rispetto delle regole e delle persone, non può esserci sport e armonia nella società.

Dedicare una giornata del massimo Campionato di calcio italiano alle Vittime del Dovere significa affermare con forza che in ambito sportivo è inammissibile la violenza o qualsiasi forma di mancanza di rispetto, lo sport è prevalentemente gesto atletico ma anche spazio di educazione, partecipazione e crescita collettiva. Offre il vantaggio di parlare un linguaggio universale che è ascoltato con interesse dalle tifoserie, dai giovani, dalle famiglie e da tutto il Paese.

La Lega Calcio Serie A, insieme all’Associazione Vittime del Dovere rinnovano pertanto il proprio impegno affinché la memoria non sia solo commemorazione, ma diventi consapevolezza e responsabilità condivisa, dentro e fuori dagli stadi.