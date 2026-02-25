A secco di vittorie da cinque partite, reduce da un nuovo stop contro il Renate, l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi cerca di ritrovare se stessa sabato sera nel secondo round del derby contro l'Alcione Milano in programma all'U-Power Stadium alle ore 20.30. Partita che sarà diretta da Mattia Maresca, arbitro della sezione di Napoli fratello minore di Fabio, arbitro di CAN A-B, che sarà assistito da Nicola Di Meo di Nichelino e da Manuel Cavalli di Bergamo.

Alberto Poli di Verona è stato scelto come quarto ufficiale, mentre Alessandro Cassano di Saronno sarà l'addetto al Football Video Support.