L'Italia U15 tornerà in campo martedì 3 e giovedì 5 marzo per l'affascinante amichevole contro i pari età della Spagna, in programma al Riano Athletic Center. Il tecnico Enrico Battisti ha convocato per l’occasione 22 calciatori, compreso il centrocampista nerazzurro Gabriel Tedesco.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Alessandro Posocco (Udinese);
Difensori: Lorenzo Allara (Juventus), Giulio Cacucciolo (Torino), Niccolò Chieffallo (Roma), Elias Giovannini (Bologna), Alessandro Gennaro Esposito (Juventus), Domenico Lanatà (Stoccarda), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Mattia Zanotti (Atalanta);
Centrocampisti: Sean Luis Ebagua (Venezia), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Alessio Nobile (Juventus), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Marco Vaccarella (Juventus);
Attaccanti: Gian Maria Boga (Cesena), Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Enzo Diofebo (Roma), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Ghassan Ouled-Amor (Wolfsburg), Lorenzo Vitali (Parma).

Sezione: Giovanili / Data: Ven 27 febbraio 2026 alle 18:02
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
