A margine della sua ospitata da modello per Adidas in occasione della Milano Fashion Week, il terzino dell'Inter Federico Dimarco ha rilasciato un'intervista al magazine Outpump nella quale ha parlato di alcuni aspetti extracampo.

Quale canzone ascolti sempre prima di un match importante?
"Brivido, di Gue e Marracash".

Quale calciatore ti ha fatto innamorare di questo sport?
"Sono veramente tanti. Se ne devo dire un'icona, dico Ronaldo il Fenomeno".

Più pressione nel giocare a San Siro o nello sfilare in passerella?
"Nello sfilare".

Il tuo piatto preferito dopo una partita?
"Non ne ho uno preferito. Dico la pizza".

Dove ti vedi tra 20 anni?
"Questo non lo so... Meglio pensare al presente che è già tanto", dice ridendo.

Sogno nel cassetto che non riveli di solito?
"Se è un sogno nel cassetto non lo dico".

L'accessorio che non manca mai nel tuo outfit fuori dal campo?
"L'orologio".

