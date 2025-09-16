Domani, l'Inter U23 reduce dalla sconfitta interna contro il Lecco recupererà la gara della terza giornata del campionato di Serie C andando a Verona per sfidare la Virtus Verona di Gigi Fresco. Match che sarà diretto dal napoletano Domenico Mirabella, che avrà come assistenti Mario Chichi di Palermo e Luigi Ingenito di Piombino. Da Padova arriveranno il quarto uomo Roberto Lovison e il responsabile del Football Video Support Giovanni Boato.