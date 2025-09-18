Intervenendo in conferenza stampa per commentare Virtus Verona-Inter U23 1-2, Gigi Fresco non ha nascosto la sua profonda delusione per la sconfitta beffarda subita dalla squadra veneta, punita al fotofinish da un gol di Luca Fiordilino: "Mancavano quindici secondi alla fine, avevo chiamato un attaccante per dare copertura ma non mi ha sentito, poi loro hanno tirato e c’è stata la deviazione - le parole del tecnico -. Se prima segna Tofanin, che un minuto prima aveva avuto un’occasione clamorosa, oggi parliamo di un’altra partita. È stata una gara complessivamente equilibrata. Nel primo tempo abbiamo creato almeno cinque occasioni, ma bravi loro che hanno respinto due volte sulla linea con grande sacrificio. Nel secondo tempo non c’è stato molto: un’occasione per parte, la partita era finita. Era una gara da pareggio, equilibrata, nessuna squadra si è scoperta per andare alla ricerca del vantaggio. Bastava che l'arbitro desse quattro minuti anziché cinque di recupero...".

Fresco, infine, passa ad analizzare gli episodi arbitrali che, a suo dire, avrebbero penalizzato la Virtus: "Il rigore non concesso a Patanè? L’arbitro ha rivisto l’azione e ha detto che non c'era rigore: per me c'erano due falli. E' in linea col fatto che ora si lascia correre molto. Anche sul gol che abbiamo subito prima c’era un fallo di mano netto, ma il VAR (FVS, ndr) non può tornare indietro oltre l’ultima azione. Ne ho parlato serenamente con gli arbitri".