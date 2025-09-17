Prima vittoria per l'Inter U23 di Stefano Vecchi. I nerazzurri sono riusciti a ribaltare lo svantaggio a freddo con i gol di Stante e Fiordilino, aggiudicandosi l'intera posta in palio. Grande prova soprattutto sul piano mentale, dopo qualche settimana complicata. Ecco le pagelle della sfida andata in scena allo stadio Gavagnin-Nocini.

CALLIGARIS 6 - Sicuro nei tiri, poco insidiosi, da fuori area, rivedibile in uscita alta.

STANTE 7 - Buona prestazione in fase difensiva, nobilitata anche da un gol importante nell'economia del percorso della squadra di Vecchi.

PRESTIA 6.5 - Guida la difesa in un secondo tempo di grande solidita. Su tutti i palloni sporchi si fa sentire, disinnescando l'attacco veronese.

MAYE' 6 - Prestazione senza acuti, non soffre mai particolarmente gli attaccanti avversari. Spende in modo intelligente il cartellino. Dal 63' ALEXIOU 6 - Il centrale greco si gode il turno di riposo. Quando entra però è sempre attento.

CINQUEGRANO 6 - La fase difensiva è migliore di quella vista nelle prime battute di questo campionato, in attacco continua a farsi vedere poco rispetto a quanto dovrebbe. Comuque sufficiente.

TOPALOVIC 6.5 - Rispetto alle prime partite, quando la qualità era accompagnata da un po' di leggerezza, offre una prestazione concreta, con la giusta cattivera agonistica. Sui calci piazzati mette sempre in difficoltà la difesa avversaria, come con l'assist per Stante. Dall'87 LAVELLI s.v.

FIORDILINO 7 - Il match winner di giornata è forse l'uomo meno atteso, soprattutto in zona gol. Solita prestazione di ordine ed equilibro, il gol decisivo però non può far altro che aumentare significativamente la valutazione complessiva.

BOVO 6 - Prestazione di quantità più che di qualità, ben aiutando Topalovic. Dal 72' KAMATE 6 - Uno squillo con un tiro da fuori al 92' e poco altro nella manciata di minuti a disposizione.

DAVID 6 - Partita senza infamia e senza lode, con pochi spunti davanti e nessuna disattenzione dietro.

ZUBEREK 6 - Qualche miglioramento rispetto ai minuti giocati sin qui Il primo tempo è sicuramente positivo, poi cala alla distanza assieme alle energie. Dal 72' KACZMARSKI 6 - Qualche buona verticalizzazione, riesce a dare più ordine al possesso nerazzurro.

AGBONIFO 5.5 - Come sempre, la voglia sicuramente non manca, l'intraprendenza neppure. Non riesce però a incidere, perdendosi in giocate eccessivamente complicate. Dal 63' SPINACCE' 6 - Prestazione sicuramente più di sostanza rispetto a quella di Agbonifo.

Mister Stefano VECCHI 6.5 - La prova non è esaltante sul piano del gioco, intendiamoci. Però oggi l'Inter U23 fa un passo avanti importante sul piano mentale, sbloccandosi e, soprattutto, dimostrando di aver recepito quanto Vecchi voleva dopo le ultime uscite. Oggi i nerazzurri sono rimasti in partita fino alla fine, "calandosi nella categoria", come dice spesso l'allenatore bergamasco. Il gol di Fiordilino regala una bella boccata d'ossigeno quindi alla seconda squadra.