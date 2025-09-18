Si avvicina il momento della gara dell'ex per Mike Aidoo, terzino della Pergolettese cresciuto nel vivaio dell'Inter e Campione d'Italia Primavera la scorsa stagione, che domenica mattina sfiderà la formazione Under 23 nerazzurra. Un'occasione per rivedere i suoi vecchi compagni, che, spiega Aidoo in un'intervista al sito LacasadiC.com, sono per lui "come fratelli. Siamo cresciuti insieme, dentro e fuori dal campo. Le giornate a scuola, i pomeriggi al campo e le sere in convitto. E poi gli scherzi in spogliatoio, le sconfitte e soprattutto le vittorie, come lo Scudetto Primavera dello scorso anno. È un gruppo a cui resterò per sempre legato. Prima di domenica scriverò ai miei ex compagni e proverò a strappare qualche indizio sulla loro formazione. Anche se li conosco tutti a memoria: sono una squadra di grande talento. Mi aspetto una partita intensa perché Vecchi in ritiro ha lavorato molto sull’aggressività. Ritrovarli sarà speciale, ma ora siamo avversari e voglio aiutare il Pergo a vincere”.

Aidoo rivela come nella scelta di raggiungere Crema e la formazione cremasca abbia avuto un ruolo importante Denzel Dumfries: “Lo scorso anno sono stato convocato molte volte in prima squadra. Denzel gioca nel mio stesso ruolo, è uno dei miei modelli e mi ha preso sotto la sua ala. A ogni allenamento aveva dei consigli per aiutarmi a migliorare: posizionamento, fisico, giocate. Quando capita lo sento ancora. Ci ho parlato prima di firmare qui a Crema, mi ha detto: ‘Mike, ora l’importante è giocare e trovare fiducia’. La Pergolettese era l’opportunità giusta per farlo, quindi l’ho ascoltato. E sta andando bene”. Con la prima squadra dell’Inter, Aidoo ha anche esordito in Coppa Italia contro l'Udinese. “Negli ultimi minuti Inzaghi mi chiama: ‘Entri’. Ero abbastanza tranquillo: stavamo gestendo un 2-0 e ho pensato solo a fare le cose semplici. Stop, passaggi, recuperi e contrasti puliti. Nel frattempo per la testa mi è passato di tutto. Le mille trasferte in macchina con i miei genitori, al Mozzecane e poi al Chievo. Il giorno in cui ho lasciato casa per andare all’Inter. Le infinite notti in convitto. E poi ero lì, a San Siro, in campo con una squadra di fenomeni: ho coronato un sogno”.