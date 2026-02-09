Una partita senza storia, una vittoria annunciata stando anche alle parole di Manuel Akanji di ieri: i Seattle Seahawks hanno dominato il Superbowl numero 60 superando per 29-13 i New England Patriots. Successo che l'Inter, che in estate fu ospite proprio dei Seahawks nel corso del Mondiale per Club e con la franchigia ha stabilito una solida amicizia, celebra tramite i propri profili social; "Grazie ancora per l'ospitalità estiva, sembra che vi abbiamo portato fortuna... Complimenti!".

Thanks again for the hospitality last summer

Looks like we brought some good luck

Well deserved! @Seahawks pic.twitter.com/2l2e3s3ZD5 — Inter ⭐⭐ (@Inter) February 9, 2026