Una partita senza storia, una vittoria annunciata stando anche alle parole di Manuel Akanji di ieri: i Seattle Seahawks hanno dominato il Superbowl numero 60 superando per 29-13 i New England Patriots. Successo che l'Inter, che in estate fu ospite proprio dei Seahawks nel corso del Mondiale per Club e con la franchigia ha stabilito una solida amicizia, celebra tramite i propri profili social; "Grazie ancora per l'ospitalità estiva, sembra che vi abbiamo portato fortuna... Complimenti!".

Sezione: News / Data: Lun 09 febbraio 2026 alle 12:13
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
