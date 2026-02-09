"Thuram sul filo del fuorigioco avvia l’azione che porterà all’angolo e poi al gol di Bisseck. Dal corner parte una nuova azione e quindi il Var non può tornare a quella precedente verificandola col fuorigioco automatico. Le immagini non chiariscono, restano molti dubbi sulla posizione". Lo segnala oggi la Gazzetta dello Sport nel box moviola.

Tutto sicuramente regolare, invece, sul 2-0 proprio di Thuram: Walukiewicz lo tiene in gioco. Annullata la rete di Thorstvedt: tutto parte da un cross di Laurienté che però è in millimetrico fuorigioco.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 09 febbraio 2026 alle 09:10 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
