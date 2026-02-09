Nel suo intervento a Radio Anch'io Lo Sport, Fabrizio Ravanelli sottolinea la forza dell'Inter capolista in Serie A. "L'Inter in Italia è una squadra schiacciasassi, gioca un grande calcio e ha trovato in casa un allenatore che sa il fatto suo e ha senso di appartenenza. E' riuscito ad avere un rapporto molto franco coi giocatori, credo sia la candidata numero uno per vincere il campionato e può fare bene anche in Champions. Può fare un finale di stagione alla grande".