Stefano Sorrentino, dagli studi Rai de La Domenica Sportiva, sottolinea i meriti dell'Inter, di Cristian Chivu e anche di Federico Dimarco nei risultati recenti dei nerazzurri. "La fame è alla base di ogni ambito lavorativo. Dopo la batosta in finale di Champions e qualche incomprensione all'inizio, il fatto di mettere tutti i giocatori sullo stesso livello ha fatto la differenza. Dimarco ad oggi è il miglior esterno d'Europa, l'anno scorso veniva sostituito al 60' e quest'anno macina chilometri fino alla fine".