Stefano Sorrentino, dagli studi Rai de La Domenica Sportiva, sottolinea i meriti dell'Inter, di Cristian Chivu e anche di Federico Dimarco nei risultati recenti dei nerazzurri. "La fame è alla base di ogni ambito lavorativo. Dopo la batosta in finale di Champions e qualche incomprensione all'inizio, il fatto di mettere tutti i giocatori sullo stesso livello ha fatto la differenza. Dimarco ad oggi è il miglior esterno d'Europa, l'anno scorso veniva sostituito al 60' e quest'anno macina chilometri fino alla fine".
Sezione: News / Data: Lun 09 febbraio 2026 alle 13:09
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - News
Champions League, Adidas svela il pallone della finale di Budapest. Sarà utilizzato a partire dai playoff
videoTardelli: "Io dalla Juve all'Inter, dovevo pensarci di più. Prima della presentazione mi chiamò Agnelli..."
Albertini e la finale di USA '94: "Uno dell'Inter si nascondeva per non tirare il rigore". C'era un solo nerazzurro
Altre notizie
Lunedì 09 feb
- 16:59 Francesi all'attacco: segnano Mbappé, Thuram e Dembélé. Kylian celebra il trio e Deschamps sorride
- 16:44 Bugeja: "Quest'anno sto segnando, ma senza le mie compagne non posso fare nulla. Ora il Parma"
- 16:30 Conceicao rassicura la Juventus dopo il fastidio di ieri e punta l'Inter: "Ci vediamo alla prossima"
- 16:15 Aleksandar Stankovic inarrestabile: in Belgio è ancora 'Scarpa d'oro'. Con lui una portabandiera dell'Inter
- 16:02 Champions League, Adidas svela il pallone della finale di Budapest. Sarà utilizzato a partire dai playoff
- 15:48 Battesimo del gol per Luis Henrique e Akanji: i marcatori stagionali dell'Inter ora sono 16
- 15:34 Trevisani esalta Dimarco, poi spiega: "La comprensione delle situazioni sta facendo la differenza dell'Inter. Ora però..."
- 15:19 Ambrosini: "Campionato appeso al Milan: già al derby rischia di finire il torneo"
- 15:05 Il Podcast di FcIN - Sassuolo-Inter 0-5, l'analisi di Andrea Bosio; nerazzurri travolgenti
- 14:50 Napoli, Juan Jesus: "Arbitri, fatto un passo indietro. Samuel e Chivu oggi giocherebbero una gara sì e una no"
- 14:36 Trevisani: "Doig si lamenta? Per me tiene in gioco Thuram. Da Chivu due mosse chiave"
- 14:22 videoTardelli: "Io dalla Juve all'Inter, dovevo pensarci di più. Prima della presentazione mi chiamò Agnelli..."
- 14:07 Albertini e la finale di USA '94: "Uno dell'Inter si nascondeva per non tirare il rigore". C'era un solo nerazzurro
- 13:53 Ravanelli: "Inter, ecco i meriti di Chivu. In Italia da schiacciasassi. E anche in Champions..."
- 13:39 Bisseck a SM: "Siamo molto forti mentalmente, possiamo fare male a tutti. Juve? Non siamo gli stessi dell'andata"
- 13:35 Dejan Stankovic sicuro: "Aleksandar alla sua età è già migliore di me. Sarà un giocatore serio, dove non lo so"
- 13:25 Juventus, Spalletti sollevato in vista del derby d'Italia: Conceiçao con l'Inter ci sarà
- 13:09 Sorrentino: "Dimarco è oggi il miglior esterno d'Europa. L'anno scorso..."
- 12:55 Angolo Tattico di Sassuolo-Inter - Dimarco jolly nerazzurro, Kone box to box neroverde: le chiavi
- 12:47 Ad Appiano Gentile giornata di riposo. Da domani pomeriggio si penserà alla Juventus
- 12:41 Ancora Boninsegna: "Do il benvenuto a Lautaro sul podio! Quando ieri ho visto il suo gol..."
- 12:26 Inter U23 travolta a Trieste, Vecchi: "Manca personalità, dobbiamo migliorare". Poi aggiorna su Jakirovic
- 12:13 I Seattle Seahawks dominano il Superbowl, anche l'Inter festeggia: "Vi abbiamo portato fortuna"
- 12:00 SASSUOLO-INTER il manifesto, un CAPOLAVORO firmato CHIVU. Ora la JUVE per il SALTO DEFINITIVO
- 11:45 Moviola CdS - Sassuolo-Inter, Thuram sembra oltre Muharemovic: rete da annullare
- 11:30 Cesari: "Fuorigioco Thuram? Manca allineamento, assistente da assolvere. Ma il Var..."
- 11:16 GdS - Lautaro nella storia dell'Inter: agganciato Boninsegna a 171 gol
- 11:02 Chivu a Rai Radio Uno: "Sorpresi dall'aggressività del Sassuolo, poi siamo stati cinici. Bodo? Prima c'è la Juve"
- 10:48 CdS - L'Inter prima rischia e poi dilaga: straordinaria macchina da gol
- 10:34 Pazzini: "Ho giocato con Chivu, è tosto. E so che dopo Juventus-Inter dell'andata..."
- 10:20 Adani: "Inter con tre pilastri fuori: chi se ne accorge? Non è così naturale che..."
- 10:06 Bisseck: "Concentrati e cattivi: così anche contro la Juve. Loro forti? Anche noi e siamo in testa"
- 09:52 Condò: "Chivu ha allestito due squadre. Miglior attacco? C'è un altro dato importante"
- 09:38 TS - Lautaro sempre più nella storia dell'Inter: punta la Juve e... Altobelli
- 09:24 Pagelle TS - Zielinski insostituibile, Thuram sta tornando. Male l'osservato speciale Muharemovic
- 09:10 Moviola GdS - Thuram in posizione dubbia prima dell'angolo che porta all'1-0
- 08:56 Pagelle CdS - Dimarco iradiddio, Zielinski padronanza assoluta, Akanji mette un paio di pezze
- 08:42 Boninsegna celebra Lautaro: "Prevedibile mi raggiungesse, insieme saremmo stato micidiali. Inter superiore in Italia, mentre in Champions..."
- 08:28 Pagelle GdS - Dimarco alla Roberto Carlos, Luis Henrique con stile e balistica
- 08:14 GdS - Inter, 5-0 giusto e sacrosanto. C'è un'orgia di cifre che stordiscono
- 08:00 Diluvio di cinismo interista a Reggio Emilia: legge del successo promulgata dal fattore Dimarco
- 00:00 Sassuolo-Inter (bon)insegna tante di quelle cose… Ora date la Juve a Chivu
Domenica 08 feb
- 23:45 Spalletti: “Abbiamo reagito da grande squadra. Ma così sugli arbitri c’è uno squilibrio”
- 23:30 Juventus, Thuram: "Dà fastidio pareggiare così, ora testa già all'Inter"
- 23:15 Marchegiani: "Dimarco decisivo come pochi. Se non segni all’Inter, ti spezza"
- 23:00 Bergomi: "Poteva essere una partita trappola, invece Dimarco ha salvato e poi deciso la partita"
- 22:45 Juventus-Lazio 2-2, Kalulu salva i bianconeri al 96’: rimonta e beffa all’Allianz
- 22:30 Martorelli: "La Roma ha fatto il mercato migliore. L'Inter non ha preso chi voleva, come la Juve"
- 22:15 Inter Women, Piovani entusiasta: "Sono sempre più sorpreso dalle prestazioni di queste ragazze"
- 22:09 Sassuolo-Inter 0-5, Tramontana: “Partita clamorosa, Dimarco da 9! E chi criticava Luis Henrique..."
- 22:00 Dimarco da record: mancino fatato e assist numero 11 in 24 giornate. Momento davvero top
- 21:45 Torino, Baroni: "Non abbiamo avuto tanto tempo per recuperare dopo la gara intensa contro l'Inter"
- 21:30 Sassuolo-Inter, la moviola - Chiffi grazia Muharemovic, non Matic. VAR decisivo nel fuorigioco millimetrico di Laurienté
- 21:15 Sassuolo, Thorsvedt in conferenza: “Il mio gol avrebbe riaperto la partita. Matic? Ha perso la testa. Inter la più forte in A"
- 21:07 Sassuolo, Grosso in conferenza: "L'Inter? Puoi solo sperare non concretizzi. Non sempre diamo continuità, però..."
- 20:54 Sassuolo, Grosso a DAZN: "Non va perso di vista da dove si arriva. Inter avversario di qualità per tutti"
- 20:50 Bisseck a ITV: "Siamo una squadra mentalmente forte, quest'anno dovevo fare 6-7 gol..."
- 20:44 Chivu in conferenza: "La maturità sta nel capire i momenti ed essere sempre competitivi. Lautaro..."
- 20:40 Akanji a ITV: "Non è stato un match così facile come sembrerebbe. Il gol? Finalmente..."
- 20:38 Sassuolo, Thorstvedt a DAZN: "Giocare in dieci contro l'Inter è tosta. Duelli? Difficile contro Bisseck e Akanji"
- 20:38 Chivu a DAZN: "Percentuale di scudetto? Zero, c'è tanto da fare. Inter-Juve vale tre punti come le altre"
- 20:33 Sassuolo, Grosso a Sky: "Primo tempo di altissimo livello, forse a tratti anche con troppo coraggio"
- 20:32 Chivu a ITV: "La squadra è cresciuta, nessuno ci ha regalato nulla. Ma il campionato è lungo"
- 20:29 Akanji in conferenza: "Felice del gol e di giocare con questa maglia"
- 20:23 Akanji a DAZN: "Felice per il primo gol con l'Inter, ma più per il clean sheet"
- 20:22 Chivu a Sky Sport: "Non siamo perfetti, ma abbiamo una voglia matta di essere competitivi. Sempre a testa alta"
- 20:13 Akanji a Sky: "I piazzati sono importanti, possono cambiare le partite. Scudetto? Guardiamo il nostro cammino"
- 20:10 Dimarco a Sky Sport: "Momento più bello? Ne ho vissuti anche prima, di sicuro è il più decisivo"
- 20:08 Lautaro al 90esimo: "Dimarco, uno dei migliori nel suo ruolo. Per noi è un vantaggio. Mese pesante? Stiamo benissimo"
- 20:07 Lautaro a Sky: "L'Inter deve restare sempre in alto. Dimarco? Un vantaggio avere un battitore come lui"