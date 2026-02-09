Il migliore in campo di Sassuolo-Inter per la Gazzetta dello Sport? Ancora lui, Dimarco (8): "Il salvataggio sulla linea, la traversa su punizione, tre assist (due dalla bandierina) e una corsa incontenibile. Un Dimarco alla Roberto Carlos".
Un passo indietro ci sono Zielinski (7), Lautaro (7), Thuram (7) e Luis Henrique (7): "Niente cross, però due tiri. Il primo è respinto con difficoltà da Muric. Il secondo è un capolavoro di stile e di balistica: stop, calcio di mezzo esterno e incrocio".
Primo gol in nerazzurro per Akanji (6,5): "Controlla Pinamonti senza dannarsi, infila di testa il 4-0 sull’angolo di Dimarco. Rivedibile sul gol annullato a Thorstvedt, che gli ruba spazio e tempo".
A segno anche Bisseck (6,5): "Per l’intero primo tempo soffre la verve di Laurienté. La prepotente schiacciata di testa per l’1-0 e altri spunti offensivi lo qualificano come punta aggiunta".
Il 6,5 anche a Mkhitaryan, Sommer e Bastoni; sufficienti Sucic e tutti quelli entrati dalla panchina.
Chivu 7: "Punteggio da luna park, due reti su corner a dimostrazione di quanto sia importante il lavoro sulle palle inattive. Qualche crepa difensiva nel primo tempo".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
