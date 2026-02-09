Tre assist serviti quelli messi ieri a referto da Federico Dimarco contro il Sassuolo, gara durante la quale l'esterno italiano è stato eletto anche MVP. A parlare del classe '97 è Riccardo Trevisani che, presente nel salotto di Sport Mediaset, ha così commentato il periodo del 32 di Cristian Chivu: "Dimarco è stato sicuramente il migliore in campo non solo per la questione legata agli assist, che ormai ne fa in abbondanza e potrebbe chiudere la stagione a 20 assist che è un numero completamente folle, ma soprattutto per quello che riesce a dare durante la partita. Col Sassuolo il portiere si è dimostrato in difficoltà, ha sbagliato tutti i tempi delle uscite e Dimarco gli calcia una punizione quasi da centrocampo. È la comprensione delle situazioni che sta facendo tanto la differenza in questa annata per Dimarco e per l’Inter che riesce a modificarsi senza modificare il risultato. L’Inter sta spesso cambiando: una volta gioca Esposito, una volta Bonny, gioca sempre Lautaro che ancora una volta è andato a segno, è sempre capocannoniere e chiude la Serie A addirittura con quasi il doppio dei gol del secondo, 14 contro 8. I giocatori si stanno modificando, cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia: l’Inter contro le squadre piccole o comunque contro le non top 6 della classifica vince, stra-vince e convince, ora però c’è la Juventus".

A proposito del derby d'Italia ha aggiunto:

"In questi ultimi diciotto mesi ha sempre fatto fatica con le big, la partita contro la Juve potrebbe essere lo snodo fondamentale per capire se l’Inter ha raggiunto quel certo livello o può andare oltre e vincere anche con una grande".