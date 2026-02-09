"E pensare che, nel primo tempo, l’Inter ha pure rischiato. Già al primo minuto, ad esempio, quando Dimarco ha tolto dalla porta un tiro a botta sicura di Koné. Mentre un fuorigioco di millimetri di Laurienté ha cancellato il gol di Thorstvedt che avrebbe potuto riaprire la partita. Alla fine, però, il Sassuolo non ha comunque avuto scampo ed è stato sotterrato con 5 reti - a cui vanno aggiunti una traversa, un palo e una lunga serie di altre occasioni - a conferma che quella di Chivu è una straordinaria macchina offensiva, in cui tutti sono in grado di segnare". Così il Corsport dopo la cinquina nerazzurra al Mapei Stadium con in rete Bisseck, Thuram, Lautaro, Akanji e Luis Henrique.

