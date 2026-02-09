Ora che è passata, possiamo ammetterlo. La trasferta di Sassuolo faceva tanta paura. E dopo i primi secondi di partita, con annesso salvataggio di Dimarco sulla linea, tutti noi abbiamo pensato che sarebbe andata male.

Poi vedi il risultato finale (0-5) e la classifica e inizia a pensare che in realtà può essere quell'anno lì. Sassuolo-Inter entra a prescindere nella storia. Perché questo giorno qui solidifica ancora di più la presenza di Lautaro nella storia nerazzurra.

171 gol con la nostra maglia, gli stessi di Boninsegna, e terzo posto nella classifica marcatori all-time. Dove arriverà Lautaro? Questo resta da vedere. Ma un consiglio per tutti: andate a rivedere il ripiego difensivo e il recupero palla a centrocampo al 74esimo poco prima di uscire dal campo. I numeri sono importanti, ma i piccoli dettagli ancora di più.

Il ritorno al gol di Thuram é davvero importante. Serviva. Tantissimo. Per lui e per l'Inter. Non dobbiamo creare problemi interni e la concorrenza lì davanti é una cosa che ci deve rendere solo felici. ThuLa, PioLa o BoLa che sia.

I primi gol con l'Inter di Akanji e Luis Henrique rendono ancora più magica la serata. Sul primo non ci sono mai stati dubbi. Sul secondo si sprecano ancora tante parole negative. E a volte ingiustificate. Sapete che con Luis Henrique in campo dal 1' in campionato l'Inter non ha mai perso?

Per Dimarco invece non esistono più domande e risposte. Viaggiamo in dimensioni che noi umani ignoriamo. Un alieno o un'entità sovrannaturale. Quel mancino non appartiene al pianeta terra. Questo poco ma sicuro.

Se in tanti non hanno dormito prima di Sassuolo-Inter, immaginiamo sarà lo stesso nella settimana che ci porterà a Inter-Juventus. Gli scontri diretti, l'unica macchia di una stagione fin qui meravigliosa. A Chivu il compito di far arrivare tutti carichi a questo appuntamento che potrebbe dare la spallata definitiva ad un campionato fin qui che ha un solo padrone.