Le pagelle di Tuttosport partono dalla sufficienza strappata da Sommer, che ringrazia Dimarco e poi controlla. Bene la difesa: 6,5 a Bisseck, in affanno con Laurienté ma fondamentale per il gol che sblocca il match, 7 ad Akanji a segno col suo primo gol nerazzurro, 6,5 a Bastoni che anestetizza Berardi e si propone come sempre, 6 al subentrato Darmian.

A centrocampo 6,5 a un Luis Henrique "ordinato" e stavolta anche goleador, sufficienti Sucic (un po' fumoso) e Mkhitaryan (più presente), mentre Zielinski è insostituibile: 7. Sufficienza anche per i subentrati Diouf e Frattesi, mentre Dimarco è da 8, in forma strepitosa: la vittoria porta la sua firma.

Davanti doppio 7 a Thuram, una rete da vero falco, e Lautaro, solito grande lavoro e a segno quando arriva la palla giusta. Non giudicabili Bonny e Pio Esposito. Chivu si prende un bel 7,5. Nel Sassuolo serataccia di Muric (4) ma anche di Muharemovic (4,5), osservato speciale che arranca su Lautaro e Thuram. Si salva giusto Laurienté con un 6.