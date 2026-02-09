Le prestazioni di Aleksandar Stankovic con la maglia del Brugge stanno colpendo positivamente anche il padre Dejan Stankovic, che parlando a margine della vittoria della Stella Rossa per 5-0 sul Novi Pazar, ha parlato così del figlio che sta impressionando tutti in Belgio e non solo: "Cosa dovrei consigliargli, visto che forse alla sua età è un giocatore migliore di me? La cosa più importante è la continuità. Le sue prestazioni con Lucerna e Brugge sono fenomenali. La trasformazione è incredibile: fisica, psicologica, mentale, tattica. Sta migliorando sempre di più partita in partita. Ora la pressione per lui è alta, vedremo come reagirà. Ma se continua di questo passo, sarà un giocatore serio. Dove giocherà non lo so, ma sarà un giocatore serio".

Stanković ha rivelato che i progressi di suo figlio non lo sorprendono: "Ho rilasciato un'intervista quando aveva tre anni. Allora dissi cosa fa con la palla e come la tratta, che giocherà a calcio e che sarà un miracolo. Quindi, per me, non è una sorpresa che solo la testa e i piedi siano a terra. Adesso per lui arriverà il difficile, è lì che si vede di che pasta sei fatto".