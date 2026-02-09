I ragazzi di Chivu si impongono con un perentorio 5-0 in casa del Sassuolo, mandando in gol 5 marcatori diversi: nell'analisi di Andrea Bosio tutti i numeri e i record dell'Inter in questa prima parte di campionato, in attesa di Inter-Juve. A seguire il tradizionale Podcast postpartita (clicca qui se segui da app).

