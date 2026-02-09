Nel suo intervento a Pressing, Riccardo Trevisani parla anche di come Chivu ha influito sulla stagione dell'Inter. "Ha cambiato la difesa, ha dato più spazio a Zielinski e ha una squadra che se mette degli altri come con Esposito, Bonny, Sucic, è migliorata".

"I prossimi 15 giorni sono molto importanti, Inter-Juve apre le due settimane coi playoff di Champions. Sapremo un sacco di cose in più su queste due squadre", aggiunge Trevisani. "Le polemiche sul primo gol col Sassuolo? Doig si lamenta del fuorigioco, secondo me è proprio lui che tiene in gioco Thuram".