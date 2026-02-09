"Inter-Juventus è sempre il derby d'Italia. L'Inter sta quasi facendo corsa su sé stessa, ma gioca tanto. A volte può sembrare naturale vincere col Torino in settimana con tanti ragazzi giovani, poi ripristinare la formazione tipo e battere 5-0 il Sassuolo in casa sua, ma non è così. E' una condizione che prima devi trovare a livello mentale". E' il commento di Daniele Adani a La Domenica Sportiva dopo la vittoria dei nerazzurri a Reggio Emilia.

Ora il derby d'Italia. "Dato che la Juve va forte, spinge, è in forma, sarà la partita più bella del campionato. La più attesa, con una squadra che cerca di confermarsi e tenere dietro le altre e l'altra che deve riguadagnare posto per confermare di entrare in Champions", dice ancora Adani.

L'ex difensore elogia il grande lavoro del tecnico interista. "Chivu ha avuto la squadra in pugno da subito e l'Inter è tantissime cose. Ha il capocannoniere e ha quattro titolari in attacco. I centrocampisti stanno giocando meno e meno bene Calhanoglu e Barella: chi se ne accorge? Dumfries doveva essere la più grande mancanza, l'imprescindibile: a forza di criticare Luis Henrique oggi è titolare. L'Europa non è l'Italia, ma a Dortmund la partita decisiva come l'hanno vinta? Oggi l'Inter in Italia fa una gara differente".