Massimo Ambrosini parla dagli studi di Dazn e indica nella prossima stracittadina milanese una delle possibili gare chiave per la corsa scudetto. "C'è Inter-Juve e l'8 marzo c'è il derby. Il campionato è appeso al Milan. Non so cosa accadrà sabato, se l'Inter perderà punti. Il Milan deve recuperare una gara contro il Como ma se l'Inter arriva al derby con 6-7 punti di vantaggio, lì può finire il campionato. Faccio fatica a pensare che Juve e Napoli possano recuperare i punti di svantaggio che hanno".