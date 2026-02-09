Lautaro Martinez è sempre più nella storia dell'Inter: 171 gol in nerazzurro, come Roberto Boninsegna, grazie al diciottesimo gol stagionale e al quattordicesimo in questo campionato. Non solo: è il decimo nelle ultime dodici partite di campionato.

Nella classifica all-time il più vicino è adesso Altobelli, secondo di sempre a 209. Mancano 38 centri e non è azzardato pensare che in futuro l'argentino possa arrivarci, considerando che già oggi ha un contratto in scadenza nel 2029. Il prossimo test sarà contro la Juventus, una tappa in cui potrà anche rispondere a chi ne critica lo score negli scontri diretti.