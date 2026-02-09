A segno col primo gol della partita tra Sassuolo e Inter, Yann Bisseck parla alla Domenica Sportiva della prova offerta a Reggio Emilia e della prossima sfida contro la Juventus. "Vogliamo vincere ogni partita, a parte i primi 10' abbiamo fatto una gara molto seria. Dobbiamo continuare così, stare concentrati e dimostrare che siamo i più forti".

"La Juve? Servirà un'Inter molto concentrata e molto cattiva - dice il tedesco - sappiamo che loro sono forti e lo siamo anche noi. Sarà una partita tosta, ma siamo pronti e siamo in testa. Vedremo".