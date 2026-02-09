Bene ma non benissimo Chiffi secondo il Corsport nella direzione di Sassuolo-Inter. In particolare, focus sul gol dell'1-0 nerazzurro: "Non commette infrazioni Bisseck in occasione del gol: sull’angolo di Dimarco, salta alle spalle di Thorstvedt senza fallo. Ma la rete doveva essere annullata: l’azione nasce da un passaggio di Bastoni per Thuram che sembra oltre Muharemovic, l’assistente Vecchi avrebbe dovuto segnalarlo a fine azione. Essendo arrivato un angolo, il VAR non può intervenire, ma l’Ifab ha già annunciato che presto ci si potrà mettere una pezza", si legge.

Oltre al linguaggio impreciso ("rete da annullare"), c'è anche una contraddizione nella ricostruzione del quotidiano: se scrivi "sembra", vuol dire che non c'è certezza. Per cui nessun errore da parte dell'assistente, che segue le direttive attuali.