Graziano Cesari, nella sua moviola per Pressing, ha parlato anche di Sassuolo-Inter e del primo gol segnato dai nerazzurri su calcio d'angolo, arrivato dopo un'azione in cui i padroni di casa hanno protestato per un possibile fuorigioco di Thuram. "Il Var è muto, non può intervenire. Anche ingrandendo l'immagine non abbiamo allineamento, sappiamo solo che Doig si è lamentato per la posizione di Thuram ma non abbiamo certezze".

"Spero - aggiunge - che l'assistente abbia fatto il suo dovere, altrimenti prima del corner avrebbe alzato la bandierina. Mi fido dell'assistente, in ogni caso possiamo assolverlo".