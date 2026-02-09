Pesante battuta d'arresto per l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, che dopo l'iniziale vantaggio di Christos Alexiou è stata ribaltata dalla Triestina che si è imposta con un perentorio 4-1. Non nasconde la propria amarezza il tecnico nerazzurro nella conferenza stampa post-partita del Rocco: "Abbiamo iniziato molto bene, finire il primo tempo sotto di un gol penso fosse immeritato. Poi abbiamo commesso due ingenuità sui gol della Triestina che puoi pagare perché sono state abbastanza evidenti e grossolane. Ma all'interno di un primo tempo in equilibrio dove abbiamo avuto opportunità nei primi 20-25 minuti. Nella ripresa non abbiamo avuto la forza di reagire, né con chi era in campo né con chi è subentrato. La Triestina si è dimostrata indubbiamente più in palla e di maggiore esperienza, è normale. Però nel secondo tempo non abbiamo messo quello spirito e quell'anima che andrebbe messa in ogni partita ma in particolare in gare come questa dove gli avversari l'hanno messa e noi no. Non è abbastanza giocare, bisogna interpretare le partite con uno spirito più da lotta, con più personalità. Sono difetti che dobbiamo migliorare e la Triestina nel secondo tempo li ha messi in evidenza, nel primo tempo abbiamo fatto buonissime cose. Coi cambi, poi, abbiamo perso gli equilibri; i sostituti non ci hanno dato un buon contributo ma la gara non era impattata bene da subito".

Vecchi aggiorna anche sulle condizioni del difensore greco: "Immagino sia un indurimento al flessore, non dovrebbe essere niente di grave ma ha chiesto il cambio". Domanda finale sull'inserimento del croato Leon Jakirovic: "Sta migliorando, sta crescendo molto. Stiamo facendo un lavoro personalizzato perché ha avuto qualche acciacco e contrattempo prima di venire qui, ha avuto anche un'influenza lunga; deve solo trovare la migliore condizione ma dagli sprazzi che stiamo vedendo in allenamento direi che ha delle doti importanti".