Voti alti, ma non enormi per gli interisti dopo aver dilagato con 5 gol sul malcapitato Sassuolo. Ecco le valutazioni del Corsport.
Chivu (all.) 7 Un paio di spaventi in avvio e poi dilaga. Il voto va anche a Palombo, il mago dei piazzati. Il +8 sul Milan ha l'asterisco, ma la sostanza non cambia.
Sommer 6,5 Ringrazia Dimarco in avvio. Deve solo tenere alta l'attenzione.
Bisseck 6,5 Sblocca il risultando staccando di prepotenza. Nel primo tempo, però, balla davanti a Laurienté.
Akanji 7 Nella ripresa, firma il primo gol in nerazzurro. Prima, la transizione difensiva non era stata impeccabile e lui aveva messo un paio di pezze.
Bastoni 6,5 Il solito fattore in costruzione. Compresa la rimessa laterale da cui nasce il terzo gol.
Darmian (18' st) 6 Ha bisogno di minuti.
Luis Henrique 6 Festeggia anche lui nel finale, dopo aver provocato il corner del vantaggio. In difficoltà nel primo tempo, quando il Sassuolo sposta tanti uomini sul suo lato.
Sucic 6,5 Prezioso per come si applica in marcatura su Matic. Quando esce Zielinski, si piazza davanti alla difesa.
Zielinski 7,5 Ormai ha una padronanza assoluta in cabina di regia. Forse non ha l’immediatezza di Calhanoglu e qualche lettura difensiva, ma sa sempre cosa fare con il pallone e come sviluppare l’azione.
Frattesi (18’ st) 6 Ex della sfida, entra a giochi fatti.
Mkhitaryan 6 I ritmi alti impressi dal Sassuolo in avvio lo mettono in affanno posi si assesta e sfiora la rate.
Diouf (24’ st) 6 Si diverte a tentare una serie di dribbling.
Dimarco 8 Un’iradiddio. Prima salva sul tiro a botta sicura di Koné. Poi, dalla bandierina, mette sulla testa di Bisseck il pallone del vantaggio. Quindi, centra la traversa su punizione. E, tanto per gradire, serve l’assist a Thuram. Non contento, altro corner perfetto per Akanji.
L.Martinez 7 Solito movimento ad abbassarsi, ma senza grande ispirazione. Ha il pallone giusto e fa subito centro, raggiungendo Boninsegna. Ancora più nella storia nerazzurra.
P.Esposito (31’ st) sv Non ha occasioni per incidere.
M.Thuram 6 Era a secco da 7 partite, ma quando ha il pallone giusto non tradisce: tempismo perfetto nel bruciare Muharemovic.
Bonny (31’ st) sv Solo una percussione nel finale.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 11:30 Cesari: "Fuorigioco Thuram? Manca allineamento, assistente da assolvere. Ma il Var..."
- 11:16 GdS - Lautaro nella storia dell'Inter: agganciato Boninsegna a 171 gol
- 11:02 Chivu a Rai Radio Uno: "Sorpresi dall'aggressività del Sassuolo, poi siamo stati cinici. Bodo? Prima c'è la Juve"
- 10:48 CdS - L'Inter prima rischia e poi dilaga: straordinaria macchina da gol
- 10:34 Pazzini: "Ho giocato con Chivu, è tosto. E so che dopo Juventus-Inter dell'andata..."
- 10:20 Adani: "Inter con tre pilastri fuori: chi se ne accorge? Non è così naturale che..."
- 10:06 Bisseck: "Concentrati e cattivi: così anche contro la Juve. Loro forti? Anche noi e siamo in testa"
- 09:52 Condò: "Chivu ha allestito due squadre. Miglior attacco? C'è un altro dato importante"
- 09:38 TS - Lautaro sempre più nella storia dell'Inter: punta la Juve e... Altobelli
- 09:24 Pagelle TS - Zielinski insostituibile, Thuram sta tornando. Male l'osservato speciale Muharemovic
- 09:10 Moviola GdS - Thuram in posizione dubbia prima dell'angolo che porta all'1-0
- 08:56 Pagelle CdS - Dimarco iradiddio, Zielinski padronanza assoluta, Akanji mette un paio di pezze
- 08:42 Boninsegna celebra Lautaro: "Prevedibile mi raggiungesse, insieme saremmo stato micidiali. Inter superiore in Italia, mentre in Champions..."
- 08:28 Pagelle GdS - Dimarco alla Roberto Carlos, Luis Henrique con stile e balistica
- 08:14 GdS - Inter, 5-0 giusto e sacrosanto. C'è un'orgia di cifre che stordiscono
- 08:00 Diluvio di cinismo interista a Reggio Emilia: legge del successo promulgata dal fattore Dimarco
- 00:00 Sassuolo-Inter (bon)insegna tante di quelle cose… Ora date la Juve a Chivu
- 23:45 Spalletti: “Abbiamo reagito da grande squadra. Ma così sugli arbitri c’è uno squilibrio”
- 23:30 Juventus, Thuram: "Dà fastidio pareggiare così, ora testa già all'Inter"
- 23:15 Marchegiani: "Dimarco decisivo come pochi. Se non segni all’Inter, ti spezza"
- 23:00 Bergomi: "Poteva essere una partita trappola, invece Dimarco ha salvato e poi deciso la partita"
- 22:45 Juventus-Lazio 2-2, Kalulu salva i bianconeri al 96’: rimonta e beffa all’Allianz
- 22:30 Martorelli: "La Roma ha fatto il mercato migliore. L'Inter non ha preso chi voleva, come la Juve"
- 22:15 Inter Women, Piovani entusiasta: "Sono sempre più sorpreso dalle prestazioni di queste ragazze"
- 22:09 Sassuolo-Inter 0-5, Tramontana: “Partita clamorosa, Dimarco da 9! E chi criticava Luis Henrique..."
- 22:00 Dimarco da record: mancino fatato e assist numero 11 in 24 giornate. Momento davvero top
- 21:45 Torino, Baroni: "Non abbiamo avuto tanto tempo per recuperare dopo la gara intensa contro l'Inter"
- 21:30 Sassuolo-Inter, la moviola - Chiffi grazia Muharemovic, non Matic. VAR decisivo nel fuorigioco millimetrico di Laurienté
- 21:15 Sassuolo, Thorsvedt in conferenza: “Il mio gol avrebbe riaperto la partita. Matic? Ha perso la testa. Inter la più forte in A"
- 21:07 Sassuolo, Grosso in conferenza: "L'Inter? Puoi solo sperare non concretizzi. Non sempre diamo continuità, però..."
- 20:54 Sassuolo, Grosso a DAZN: "Non va perso di vista da dove si arriva. Inter avversario di qualità per tutti"
- 20:50 Bisseck a ITV: "Siamo una squadra mentalmente forte, quest'anno dovevo fare 6-7 gol..."
- 20:44 Chivu in conferenza: "La maturità sta nel capire i momenti ed essere sempre competitivi. Lautaro..."
- 20:40 Akanji a ITV: "Non è stato un match così facile come sembrerebbe. Il gol? Finalmente..."
- 20:38 Sassuolo, Thorstvedt a DAZN: "Giocare in dieci contro l'Inter è tosta. Duelli? Difficile contro Bisseck e Akanji"
- 20:38 Chivu a DAZN: "Percentuale di scudetto? Zero, c'è tanto da fare. Inter-Juve vale tre punti come le altre"
- 20:33 Sassuolo, Grosso a Sky: "Primo tempo di altissimo livello, forse a tratti anche con troppo coraggio"
- 20:32 Chivu a ITV: "La squadra è cresciuta, nessuno ci ha regalato nulla. Ma il campionato è lungo"
- 20:29 Akanji in conferenza: "Felice del gol e di giocare con questa maglia"
- 20:23 Akanji a DAZN: "Felice per il primo gol con l'Inter, ma più per il clean sheet"
- 20:22 Chivu a Sky Sport: "Non siamo perfetti, ma abbiamo una voglia matta di essere competitivi. Sempre a testa alta"
- 20:13 Akanji a Sky: "I piazzati sono importanti, possono cambiare le partite. Scudetto? Guardiamo il nostro cammino"
- 20:10 Dimarco a Sky Sport: "Momento più bello? Ne ho vissuti anche prima, di sicuro è il più decisivo"
- 20:08 Lautaro al 90esimo: "Dimarco, uno dei migliori nel suo ruolo. Per noi è un vantaggio. Mese pesante? Stiamo benissimo"
- 20:07 Lautaro a Sky: "L'Inter deve restare sempre in alto. Dimarco? Un vantaggio avere un battitore come lui"
- 20:04 Dimarco Player of the Match a DAZN: "Io tra i top al mondo? Non mi sento nessuno, contano i risultati di squadra"
- 20:00 Sassuolo-Inter 0-5, Fischio Finale - Neroverdi bestioline addomesticate: da Dimarco a Luis Henrique solo gioie
- 19:58 La valanga Inter terrorizza il Sassuolo: neroverdi travolti 5-0, i nerazzurri volano a +8 in classifica
- 19:56 Sassuolo-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 19:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di SASSUOLO-INTER: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 19:53 Sassuolo-Inter, le pagelle - Dimarco armato, Zielinski con il sopracciglio. Luis Henrique squarcia il cielo
- 18:00 Una grande Inter Women piega 3-0 la Fiorentina: Magull, Bugeja e Polli mettono la firma
- 17:45 Sassuolo, Walukiewicz a DAZN: "Ho la fiducia di Grosso e sono pronto a tutte le soluzioni"
- 17:38 Sassuolo, Carnevali a DAZN: "Fatti come quello di Cremona fanno male al calcio". Poi fa il punto su Muharemović
- 17:38 Luis Henrique a Sky Sport: "Ho cambiato lavoro rispetto a Marsiglia. Felice di avere la fiducia del mister"
- 17:36 Luis Henrique a DAZN: "Chivu mi chiede sempre di fare di più. Contento per la fiducia sua e della squadra"
- 17:35 Sassuolo, Walukiewicz a Sky: "Proveremo a bloccare i cross a Dimarco. Inter forte, speriamo di fare una grande partita"
- 17:25 Chivu a DAZN: "Un gol di Thuram? Ho quattro attaccanti con numeri importanti e me li godo"
- 17:24 Sassuolo, Carnevali a Sky: "Inter squadra più forte del campionato. VAR? D'accordo con De Rossi"
- 17:21 Chivu a Sky: "Il Sassuolo storicamente ci mette in difficoltà. Vedere Lautaro un piacere per chi ama il calcio"
- 17:15 Luis Henrique a ITV: "Ogni gara è importante, dobbiamo fare punti per il traguarddo finale"
- 17:10 Triestina-Inter U23, le pagelle: si salvano in pochi nella brutta sconfitta dei nerazzurri
- 17:00 Acuto salvezza del Lecce: un gol di Banda fa impazzire il Via del Mare e rilancia i salentini. 2-1 all'Udinese
- 16:43 Anche Italiano evidenzia gli errori arbitrali: "Il rosso non c'era, come quello di Skorupski a Genova"
- 16:36 Alexiou illude l'Inter U23, che poi crolla: la Triestina vince 4-1 in rimonta davanti al proprio pubblico
- 16:25 San Siro da record per la cerimonia inaugurale di Milano-Cortina: oltre 60mila biglietti venduti
- 16:10 Bari, il tecnico Longo: "Dai nuovi arrivati mi aspetto di più. E anche loro devono accorciare i tempi"
- 15:55 Gasperini sta con De Rossi: "Bruttissimo vedere partite condizionate, i tecnici devono farsi sentire"
- 15:40 Cliff Avril ambasciatore dell'Inter: la leggenda NFL divulga il verbo nerazzurro prima del Superbowl
- 15:25 Serie A Women, l'Inter sfida all'Arena Civica la Fiorentina: le formazioni ufficiali delle due squadre