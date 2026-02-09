Voti alti, ma non enormi per gli interisti dopo aver dilagato con 5 gol sul malcapitato Sassuolo. Ecco le valutazioni del Corsport.

Chivu (all.) 7 Un paio di spaventi in avvio e poi dilaga. Il voto va anche a Palombo, il mago dei piazzati. Il +8 sul Milan ha l'asterisco, ma la sostanza non cambia.

Sommer 6,5 Ringrazia Dimarco in avvio. Deve solo tenere alta l'attenzione.

Bisseck 6,5 Sblocca il risultando staccando di prepotenza. Nel primo tempo, però, balla davanti a Laurienté.

Akanji 7 Nella ripresa, firma il primo gol in nerazzurro. Prima, la transizione difensiva non era stata impeccabile e lui aveva messo un paio di pezze.

Bastoni 6,5 Il solito fattore in costruzione. Compresa la rimessa laterale da cui nasce il terzo gol.

Darmian (18' st) 6 Ha bisogno di minuti.

Luis Henrique 6 Festeggia anche lui nel finale, dopo aver provocato il corner del vantaggio. In difficoltà nel primo tempo, quando il Sassuolo sposta tanti uomini sul suo lato.

Sucic 6,5 Prezioso per come si applica in marcatura su Matic. Quando esce Zielinski, si piazza davanti alla difesa.

Zielinski 7,5 Ormai ha una padronanza assoluta in cabina di regia. Forse non ha l’immediatezza di Calhanoglu e qualche lettura difensiva, ma sa sempre cosa fare con il pallone e come sviluppare l’azione.

Frattesi (18’ st) 6 Ex della sfida, entra a giochi fatti.

Mkhitaryan 6 I ritmi alti impressi dal Sassuolo in avvio lo mettono in affanno posi si assesta e sfiora la rate.

Diouf (24’ st) 6 Si diverte a tentare una serie di dribbling.

Dimarco 8 Un’iradiddio. Prima salva sul tiro a botta sicura di Koné. Poi, dalla bandierina, mette sulla testa di Bisseck il pallone del vantaggio. Quindi, centra la traversa su punizione. E, tanto per gradire, serve l’assist a Thuram. Non contento, altro corner perfetto per Akanji.

L.Martinez 7 Solito movimento ad abbassarsi, ma senza grande ispirazione. Ha il pallone giusto e fa subito centro, raggiungendo Boninsegna. Ancora più nella storia nerazzurra.

P.Esposito (31’ st) sv Non ha occasioni per incidere.

M.Thuram 6 Era a secco da 7 partite, ma quando ha il pallone giusto non tradisce: tempismo perfetto nel bruciare Muharemovic.

Bonny (31’ st) sv Solo una percussione nel finale.