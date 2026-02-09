Adidas ha svelato oggi il pallone ufficiale per la finale di UEFA Champions League 2025/26 che si giocherà il prossimo 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest.Traendo ispirazione dall’identità di Budapest come “Buda e Pest – un Racconto di Due Città”, il pallone che sarà usato per l’ultimo atto della competizione per club più importante del mondo riflette il contrasto e l’armonia che definiscono la capitale ungherese. Al centro del design si trova una ricca base metallizzata viola, impreziosita da una finitura pigmentata camaleontica che cambia sottilmente tonalità a seconda della luce, dell’angolazione e del movimento. Su uno sfondo bianco, gli iconici pannelli a stella rimangono nitidi e audaci, mentre lo spazio tra le stelle presenta un blocco viola stratificato arricchito da dettagli grafici dinamici.

A celebrare la capitale magiara l'inserimento degli iconici motivi del leone e del drago di Budapest sono integrati nelle grafiche dei pannelli, ergendosi a simbolo di forza, orgoglio e protezione sulla città. A completare il design, i loghi Adidas e UEFA Champions League appaiono in giallo accesoIl Pallone Ufficiale della Finale di UEFA Champions League Budapest 2026 farà il suo debutto durante la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League ed è disponibile da oggi nei negozi Adidas, presso i rivenditori selezionati e il negozio online del marchio con le tre strisce.