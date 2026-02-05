"Conte ha centrato perfettamente il problema", ha detto Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, a Radio Tutto Napoli, dove ha risposto alle pesanti frasi di Antonio Conte nel post Napoli-Fiorentina dopo l'infortunio di Di Lorenzo. "È una questione che come Associazione Allenatori, insieme all’Associazione Calciatori, poniamo da tempo. La risposta che spesso ci viene data è semplice: 'Guadagnate tanto, quindi dovete lavorare tanto'. Ma quello che vediamo è uno scadimento delle prestazioni e, di conseguenza, dello spettacolo. A questo si aggiunge l’aumento degli infortuni. È evidente che qualcosa non funziona e bisogna affrontare il problema con le controparti: Leghe, UEFA e FIFA. Ormai il calcio non è più solo nazionale, ma mondiale".