Era il quarto di Coppa Italia, ma a sottoscriverlo è un poker di uomini francesi che trascinano l'Inter alla semifinale che la squadra di Cristian Chivu giocherà contro la vincente tra Napoli e Como. È la serata del turnover, dei giovani, della ragione e un pizzico di leggerezza per la squadra di casa (ma solo sulla carta), così disegnata dal tecnico romeno che lascia in tribuna Sommer, Akanji, Dimarco e Zielinski, quattro dei più utilizzati - insieme agli infortunati Barella, Calhanoglu e Dumfries - concedendo loro un po' di meritato riposo. Il fato forza la mano e alla ventata di freschezza data con Cocchi tra gli undici titolari ha abbassato ulteriormente la media in campo inserendo il classe 2004 Kamate al posto di Darmian, andato ai box all'ultimo per una gastroenterite. Freschezza, ma anche consapevolezza che muove l'allenatore nerazzurro nel disegnare una formazione che vede una sola conferma rispetto all'ultima uscita contro la Cremonese, ovvero Frattesi, e muove le pedine a gara in corso tenendo conto delle esigenze del match da un lato e della strategia di rifocillare il più possibile le riserve di energie dall'altro.
La partita sembra muoversi un po' macchinosamente, quasi con pesantezza e senza grossi guizzi o sussulti da un lato e dall'altro, eccezion fatta per la traversa scheggiata da Carlos Augusto al 20esimo, fino a quello di Kamate poco dopo la mezz'ora. Il ventunenne punta l'avversario e fa quello che i tifosi nerazzurri hanno bramato più volte a Luis Henrique: mette con sicurezza un gran pallone in mezzo a cercare Bonny che il francese colpisce di testa infilando in rete il gol del vantaggio dell'Inter con la complicità di un avventuroso e scomposto Paleari. L'ex Parma stappa un match parecchio imbottigliato fino a quel momento aggiustando una prestazione che fino alla rete aveva costellato di errori tecnici. Si fa perdonare e fa sorridere Chivu mettendo a segno il settimo gol, uno in più rospetto a quelli segnati nel corso di tutta la scorsa stagione. Sette reti, secondo contro i granata dopo quello in campionato alla prima giornata, alle quali vanno aggiunti i sei assist fin qui registrati rispetto ai quattro totali dello scorso anno. Numeri che attestano una crescita che fa felice l'allenatore che lo ha chiamato a Milano dopo l'esperienza insieme a Parma e la società. Nel secondo tempo è costretto a uscire dopo una tacchettata che gli ha procurato un graffio, lasciando il campo insieme al connazionale Thuram, protagonista incompiuto della serata.
Se Bonny sbaglia tanto ma si rifà con il gol, Marcus continua a rimandare l'appuntamento con il nome in grassetto sul tabellino. Il Tikus fa un assist perfetto all'altro connazionale, Andy Diouf, in arrivo con perfetto timing e quasi in spaccata supera tutti (Paleari compreso che non arriva a evitare il gol del 2-0) senza riuscire a far annotare nient'altro di clamorosamente positivo nei cinquantasei minuti giocati. In quasi un'ora il 9 di Chivu non dà mai la sensazione di poter rendersi pericoloso e né trova mai una giocata o sgasata delle sue, la differenza la fa nella ripresa al primo pallone toccato invertendo leggermente il trend della sua prestazione: partecipa alle azioni da gol della serata, la raddrizza ma poco dopo lascia il posto a Pio. La serata paradossalmente si complica subito dopo il 2-0, quando il Torino si sveglia dal torpore e inizia a martellare i nerazzurri, adesso con Lautaro ed Esposito davanti e Sucic al posto di Mkhitaryan. Il traffico a centrocampo inizia ad intasarsi e la manovra degli interisti diventa meno fluida che in altre occasioni, spezzettata, e agli interisti risulta talvolta difficile uscire palla al piede. Il triplo cambio di cui sopra non dà alla squadra di Chivu l'assist che il tecnico sperava di servire spezzando il ritmo degli avversari e un minuto dopo la squadra di Baroni accorcia le distanze con Kulenovic che fa il 2-1 e manda leggermente in affanno la squadra lombarda che fa saltare l'asticella dell'sos al 74esimo con il 2-2 di Matteo Prati che però è in fuorigioco. L'Inter si riassetta e chiude la partita, raccoglie i frutti che il poker francese Kamate-Bonny, Thuram-Diouf ha seminato e stacca il pass per la semifinale che dovrà disputare contro Conte o Fabregas. Ma trova buone nuove anche in termini di risultato.
Settantacinquesimo gol stagionale segnato, settimo di Bonny che si aggiunge agli 11 di Thuram, ai 17 di Lautaro e i 5 di Esposito per un totale di 40 reti firmati dall'intero reparto offensivo di Chivu che trova anche il terzo gol di Diouf, l'uomo del mercoledì. L'ex Lens, oggi titolare per la terza volta ha segnato il terzo gol in 345 minuti disputati con i nerazzurri, percentuali praticamente d'attaccante che non significano nulla tenendo conto il lungo percorso d'inserimento che evidentemente sta affrontando non senza ragioni, ma che altresì fa ben auspicare. Legna aggiunta al parco di marcatori di Chivu che sul campo chiude il capitolo che ai microfoni di Mediaset ha definito "mercato bastardo", facendo di necessità virtù o magari, chissà, avvalendosi di virtù nel momento di necessità.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 10:06 Infantino all'U-Power Stadium: "Allo stadio per l'Inter come quando ero piccolo"
- 09:52 Carnevali: "Inter strafavorita, ma proveremo lo scherzetto. Muharemovic? Sì, i nerazzurri lo hanno chiesto. Ma..."
- 09:38 Pagelle TS - Diouf, che media gol. Frattesi fatica a carburare
- 09:24 TS - Basta l'Inter ter per la "scocciatura" Coppa Italia. Il Toro? Una barzelletta
- 09:10 Pagelle CdS - Bocciati Frattesi, Cocchi e Sucic. Diouf sfrutta la chance
- 08:56 Moviola GdS - Eccessivi i gialli a Pio e Maripan. Giusto cancellare il 2-2
- 08:42 Diouf a SM: "Adesso gioco nella mia posizione naturale ed è più facile per me. Il gol lo dedico a Thuram"
- 08:28 Pagelle GdS - Diouf il migliore, bravo Kamaté, ok Bonny e Thuram
- 08:14 GdS - Il Torino avrebbe meritato il pari. Alla fine tutti contenti, più o meno
- 08:00 La necessità diventa virtù: Chivu chiude il bastardo mercato, calando un poker francese con Kamate assistman
- 07:30 L'Anorthosis Famagosta cambia allenatore: Camoranesi dirigerà la squadra di Stefano Sensi
- 00:05 videoInter-Torino 2-1, Tramontana: "Squadra sperimentale e gara prevedibile. Bravi Cocchi e Kamaté"
- 00:00 I ragazzi vanno bene
- 23:48 Inter-Torino, la moviola - Marchetti si scatena con i gialli, ma sbaglia su Esposito. Giusto annullare il gol di Prati
- 23:48 Diouf a ITV: "Sono contento se posso aiutare la squadra, queste gare non sono mai facili"
- 23:46 Diouf in conferenza: "Contento del gol e della prestazione. Tante differenze tra calcio italiano e francese"
- 23:46 Torino, Kulenovic a SM: "Meritavamo di più, peccato. Inter la più forte d'Italia? Vedremo a fine stagione"
- 23:41 Chivu in conferenza: "Critiche per la semifinale prima del derby? Non capisco un c... di calcio. Barella e Calha..."
- 23:34 Chivu a ITV: "Carlos, Acerbi, Frattesi, Bonny: per me non sono riserve quando giochi ogni tre giorni"
- 23:29 Cocchi a ITV: "Ho cercato di dare il massimo e di inserirmi in questa bellissima squadra"
- 23:28 Torino, Baroni in conferenza: "Spiace per l'eliminazione, ma ho visto cose positive. Asllani? Non parlo degli assenti"
- 23:27 Chivu a SM: "I ragazzi dell'Under 23 possono darci una mano. Il mercato è bastardo ma ho un gruppo valido"
- 23:21 Kamate a ITV: "Abbiamo dato tutto e abbiamo meritato, Chivu mi ha dato dei consigli prima del match"
- 23:16 Torino, Baroni a SM: "Soddisfatto della prestazione, la squadra è viva. Molto meglio nel secondo tempo"
- 23:15 Torino, Kulenovic in conferenza: "Contento per il gol, deluso per il risultato"
- 23:08 Bonny al 90esimo a SM: "Siamo contenti per la vittoria. Lì davanti siamo tanti e facciamo tutti bene"
- 23:08 Carlos Augusto al 90' a SM: "Siamo l'Inter e giochiamo per vincere. Kamate e Cocchi? Devono continuare così"
- 22:58 La Française des démi-finales: le reti di Bonny e Diouf regalano all'Inter le semifinali di Coppa Italia, Torino ko 2-1
- 22:57 Inter-Torino, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:57 Inter-Torino, le pagelle - Kamate sfrutta l'assist, il gol segnato da Diouf su inserimento ha un duplice significato
- 22:56 Inter-Torino 2-1, Triplice Fischio - Serata non semplice, obiettivo raggiunto: nerazzurri in semifinale di Coppa Italia
- 22:55 liveIl POST PARTITA di INTER-TORINO: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 22:08 Inter-Torino, anche a Monza è passione nerazzurra: oltre 12 mila spettatori
- 21:58 Carbone: "I ragazzi hanno giocato con coraggio e qualità davanti a 50 mila persone. Sono pazzi"
- 20:46 Marotta: "Gennaio è un mercato di riparazione, noi non dovevamo riparare niente". E sul duello col Milan...
- 20:40 Torino, Petrachi a SM: "L'Inter oggi rappresenta il miglior organico della Serie A. Servirà sana cattiveria"
- 20:35 Diouf a SM: "Ho già segnato in Coppa Italia, stasera voglio fare lo stesso. Felice di giocare"
- 20:34 Torino, Coco a SM: "L'Inter è forte e lo sta dimostrando, non sarà facile"
- 20:30 FOTO - Il secondo anello verde esprime solidarietà ad Emil Audero: striscione per il portiere
- 20:29 Diouf a ITV: "Felice di giocare nella miglior posizione per me, stasera non sarà facile"
- 20:25 Youth League - Gli Up&Down di Colonia-Inter: Garonetti, rientro da sogno! Che ingresso in campo per Kukulis
- 20:17 Mauro: "Juve, ora è giusto parlare di quarto posto. Sfida all'Inter? I nerazzurri avranno tutto da perdere"
- 20:05 Youth League - Estasi nerazzurra a Colonia! L'Inter gela i 50.000 tifosi di casa con due gol nel recupero, 1-3 in Germania
- 20:03 Guai per la Triestina prossima avversaria dell'Inter U23: la Guardia di Finanza perquisisce la sede, i motivi
- 19:59 Forfait dell'ultimo secondo per Chivu: Darmian messo ko da una gastroenterite, non giocherà Inter-Torino
- 19:49 Palacios torna in campo con l'Estudiantes: "Sono stato fermo a lungo in Italia, giocare di nuovo è positivo"
- 19:34 Petardo su Audero, il pm di Milano chiede i domiciliari per il 19enne arrestato ieri
- 19:20 Udinese, Inler dopo l'acquisto di Mlacic: "Conosco i giocatori che arrivano. La chiave per le big che faticano è..."
- 19:06 Stefanelli spiega il mercato dell'Empoli: "Candela è arrivato dopo il rientro all'Inter di Carboni"
- 18:52 Durante: "L'Inter non ha risolto il problema a destra. Scudetto, lo scontro diretto candida il Milan"
- 18:38 Inter-Torino, stasera la 16esima sfida in Coppa Italia: nerazzurri in vantaggio a livello di passaggi del turno
- 18:24 Sky - Inter-Torino, Chivu ancora indeciso tra Thuram e Pio: il Tikus leggermente avanti. Cocchi dal 1'
- 18:10 Palladino: "Teniamo alla Coppa Italia e proveremo a battere la Juve e passare il turno con tutte le nostre forze"
- 17:56 Inter, la semifinale di Coppa Italia è un'abitudine dal 2019-20: il dato. Il Torino manca dal 93/94
- 17:42 MediaScore Serie A, il petardo contro Audero catalizza l'attenzione social. Lautaro svetta: riferimento assoluto
- 17:28 Qui Torino, ventuno i giocatori convocati da Baroni per la sfida all'Inter di stasera: out Casadei
- 17:14 Atalanta, Carnesecchi avvisa le altre: "In Coppa Italia c'è tanta voglia di fare bene"
- 17:00 Coppa Italia, Topalovic convocato per Inter-Torino? Sul sito della Lega Serie A l'aggiornamento col suo numero di maglia
- 16:45 Olimpiadi di Milano-Cortina, Infantino a cena con Marotta e... Thohir
- 16:31 Sassuolo-Inter, settore ospiti aperto ai titolari di fidelity card non residenti in Lombardia: domani via alla prevendita
- 16:17 Capozucca: "Massolin già pronto per l'Inter? Ausilio e Baccin sono bravi, avranno fatto le dovute valutazioni"
- 16:02 Modena, Catellani: "Massolin, nessuna ingerenza tecnica dell'Inter. Bonus corposi e percentuale sulla rivendita fondamentali"
- 15:48 Udinese, Collavino: "Vincere con squadre come l'Inter dà consapevolezza. Mlacic? Giovane di prospettiva"
- 15:34 Milan, Fofana snobba la corsa sull'Inter: "L'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso"
- 15:20 Due nerazzurri a Bari. Stabile: "De Vrij e Bastoni i miei modelli". De Pieri: "Grazie all'Inter e a Inzaghi per l'esordio"
- 15:05 Di Lorenzo fermo ai box per infortunio, il Napoli annuncia: "Nelle prossime ore intervento chirurgico al piede sinistro"
- 14:51 Youth League, stasera Colonia-Inter: la lista dei venti giocatori convocati da Carbone
- 14:37 Sassuolo-Inter, settore ospiti chiuso per i residenti in Lombardia: i biglietti verranno rimborsati
- 14:23 Gazzetta di Modena - Massolin-Inter, affare che entra nella storia dei Canarini: è la cessione più ricca
- 14:09 Abodi e il petardo verso Audero: "Tutto questo è inaccettabile. Quello non lo chiamo neanche tifoso"