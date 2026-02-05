Chiamato a pronunciarsi sul derby al vertice della classifica, Massimo Ambrosini ha sottolineato per Cronache di Spogliatoio le differenze tra Inter e Milan: "Io penso che il Milan non abbia l’urgenza di vincere il campionato, cosa che invece ha l’Inter. Questo potrebbe essere un vantaggio. Chiaro, dipende a quanti punti arrivi. Però è indubbio che se dovessero arrivare più o meno con questi punti al derby: una vittoria dell’Inter sancirebbe chiaramente la fine, una vittoria del Milan riavvicinerebbe indubbiamente anche le altre, se la vedi da questo punto di vista".