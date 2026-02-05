Domani verrà effettuato il sorteggio degli ottavi di finale di Youth League, traguardo che l'Inter di Benito Carbone ha tagliato dopo la clamorosa serata di Colonia dove ieri i nerazzurri hanno sconfitto per 3-1 la formazione teutonica davanti al muro dei 50mila del RheinEnergieStadion, e verrà definito il tabellone che porterà alle finali di Nyon. Con le gare di ieri, si è completato il lotto delle 16 protagoniste del sorteggio, dalle quali mancherà a sorpresa il Barcellona sconfitto per 3-1 ai calci di rigore dal Maccabi Haifa dopo il 2-2 del 90esimo. Fuori anche il Manchester City sorpreso ai rigori dall'HJK Helsinki e l'Ajax battuto dal Legia Varsavia. Vittorie a valanga per Real e Atletico Madrid.

Questi i risultati dei 16esimi di finale:



AZ Alkmaar - Borussia Dortmund 4-0

Club Brugge - Monaco 3-2

Real Madrid - Olympique Marsiglia 5-2

Zilina - Liverpool 2-1

Chelsea - PSV 1-1 (7-6 D.C.R)

Athletic Bilbao - Eintracht Francoforte 2-2 (3-4 D.C.R)

Dynamo Kiev - Atletico Madrid 2-6

Legia Varsavia - Ajax 2-1

Paris Saint-Germain - Dinamo Minsk 4-0

Benfica - Slavia Praga 3-2

Villarreal - Bayer Leverkusen 3-2

Maccabi Haifa - Barcellona 2-2 (3-1 D.C.R)

HJK Helsinki - Manchester City 3-3 (5-4 D.C.R)

Puskas Akademia - Sporting Lisbona 1-2

Real Betis - Tottenham 5-1

Colonia - Inter 1-3

