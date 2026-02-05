Francesco Totti è sempre più vicino a un clamoroso ritorno alla Roma. A confermare la notizia, che sta infiammando l’ambiente giallorosso, è stato Claudio Ranieri, senior advisor del club e consulente della famiglia Friedkin, intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

“Ci stanno pensando”, ha dichiarato Ranieri, lasciando intendere come l’ipotesi sia tutt’altro che campata in aria. “Mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma, perché lui è parte della Roma”, ha aggiunto l’ex allenatore, parole che suonano come una vera e propria apertura ufficiale verso il ritorno del Pupone in società.

Secondo quanto riferito dall’emittente satellitare, Dan e Ryan Friedkin avrebbero riallacciato i contatti con Totti già da tempo. Il dialogo procede su basi costruttive e collaborative, con entrambe le parti intenzionate a trovare una soluzione che possa valorizzare la figura dell’ex capitano all’interno del club. In questa fase, il nodo principale riguarda il ruolo da affidargli: si sta infatti valutando quale possa essere la posizione più adatta per un ritorno che abbia un impatto reale e positivo sul progetto giallorosso.