L'Inter elimina il Torino dalla Coppa Italia e vola in semifinale. La scena è tutti per Chivu che manda in campo una squadra sperimentale con Kamate e Cocchi titolari. Nel post partita rifila un'altra lezione a tutti, dal campo al mercato.

Sezione: Web Tv / Data: Gio 05 febbraio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
